Nuova vita per l'ex viola Badelj al Genoa. E l'avventura continua: ufficiale il rinnovo

Il primo addio alla Fiorentina è stato difficile per il centrocampista Milan Badelj, vista un'avventura alla Lazio tutt'altro che memorabile. Il croato fa fatica anche nel ritorno in viola, ma al Genoa ha ritrovato nuova vita e una maglia da titolare. La sua avventura in rossoblù continuerà ancora.

Badelj rinnova con il Genoa

Ecco il comunicato ufficiale del club rossoblù sul rinnovo dell'ex viola per un altro anno: “Il Genoa CFC comunica di aver rinnovato il contratto di Milan Badelj fino al 2025. Il capitano prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cui fino ad oggi ha collezionato 130 presenze e realizzato 6 gol”.

Ecco le foto: