"Palladino figlio di p******". A due mesi dalla morte della madre, il coro della vergogna contro il tecnico viola

Quella di ieri è stata davvero una brutta serata per molti motivi. La partita tra Inter e Fiorentina verrà ricordata per il grave errore arbitrale sul primo gol nerazzurro, ma anche per un coro partito dalla curva interista nel corso del primo tempo.

“Palladino figlio di p*******” hanno cantato a più riprese gli ultras della Curva Nord al momento delle proteste della Fiorentina per il tocco di mano in area di Darmian sul colpo di testa di Gosens e mentre il VAR stava verificando la dinamica dell'azione.

Piccolo particolare: Palladino ha perso la madre appena due mesi fa, poco dopo la partita sospesa tra Fiorentina e Inter, per l'appunto, per il malore occorso a Bove. Ovviamente chi ha cantato quel coro, che fa già schifo di per sé, sapeva di andare a riaprire una ferita che non è di certo richiusa.