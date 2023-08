Il retroscena sul primissimo Spalletti: "Batté subito la Fiorentina e festeggiò... dal dentista"

La prima storica vittoria dell'Empoli a Firenze fu targata Luciano Spalletti: era il 1997 e la formazione azzurra sbancò il Franchi allo scadere. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luigi Garlando ha ricordato un aneddoto legato a un'intervista proprio di quei giorni, con riferimento alla vittoria fratricida con la Fiorentina: “Gli chiesi subito come avesse festeggiato la vittoria sui vicini di casa viola: ‘Dal mio dentista a Firenze. E’ un amico e tifa Fiorentina. Deve sistemarmi la bocca, quasi non si sentono le esse. Non riesco a dire ‘retrocesso’”.