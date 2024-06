In queste ore a seguire le partite della Repubblica Ceca c'è stato Antonin Barak senior, padre (ed omonimo) del centrocampista della Fiorentina. Ha raggiunto Amburgo, in Germania, per prendersi cura anche dei nipoti.

“Il massimo dell'orgoglio per un padre”

“E' terribilmente piacevole guardare i nipoti e venire a trovare mio figlio - racconta a iSport - è il massimo dell'orgoglio per un padre, la realizzazione della felicità e un sogno che si è avverato per noi come famiglia”.

“Gli piace ancora tantissimo il calcio”

Poi sull'ex Verona ha detto: “Sono soprattutto contento che a quasi trent'anni gli piaccia ancora così tanto il calcio. Sono felice che abbia resistito e voglia continuare a giocare. Finora è stato in buona salute, quindi non vedo l'ora di vederlo un po' più azione sul terreno di gioco”.

Sull'Europeo: “Gli stadi e l'atmosfera generale del campionato sono meravigliosi. Siamo andati anche a vedere il Lipsia e vorrei davvero ringraziare i tifosi cechi. La partita non è andata proprio bene, lo sentivamo tutti, ma i tifosi sono stati semplicemente fantastici. Fino all'ultimo secondo hanno spinto la squadra”.