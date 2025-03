Piero Pelù, cantante e noto tifoso viola, è stato intervistato durante il Pepito Day, commentando il periodo di forma della Fiorentina e lasciandosi scappare una battuta sulla coreografia.

“In campo ci saranno tantissimi campioni: Batistuta, ad esempio, contro la Juventus era in tribuna e noi abbiamo fatto quel che s'è fatto, uno dei momenti più belli della storia del nostro calcio e che spero durino nel tempo, perché la Fiorentina ha tutto il potenziale per continuare così. Trofei? Ne mancano tanti, ce ne basterebbe vincere uno, ma ora è inutile fare previsioni: però, se si gioca con la concentrazione con la quale giochiamo contro le grandi squadre, possiamo puntare molto in alto. Dobbiamo essere sempre quella Fiorentina lì, non quella vista contro le squadre più deboli. Coreografia? C'è stato un grave errore di lettura: c'era scritto ‘Juve perda’, hanno sbagliato solo una consonante…”