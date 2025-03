Pellegrini: "Pepito con me al Villareal ha sempre fatto molto bene. Fiorentina? La potremmo incontrare in Conference, sarebbe una gran partita"

Manuel Pellegrini, allenatore del Real Betis ed ex allenatore di Pepito Rossi al Villareal, è stato intervistato nel pre-partita del Pepito Day.

“Molto contento di essere al fianco di Giuseppe nel giorno della sua festa, è stato con noi 3 anni al Villareal e fece molto bene, abbiamo grandi ricordi della sua permanenza. La Fiorentina? La potremmo incontrare in semifinale di Conference, col mio Betis, vediamo come andrà: intanto ci sono due partite da affrontare per lo step successivo. Sarebbe un grande incontro tra due belle squadre: la Fiorentina è una grande squadra ed è molto difficile da affrontare”