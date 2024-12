Vlahovic minacciato di morte da un tifoso della Juventus: Ora indaga la Digos

Un finale di partita davvero bollente: il pareggio interno contro il Venezia non è andato giù ai tifosi della Juventus. E nel mirino c'è finito anche l'ex attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic.

Il serbo è sbottato in campo a seguito della minacce di morte che avrebbe ricevuto da parte di un singolo sostenitore bianconero.

Su La Gazzetta dello Sport si legge oggi che la Digos approfondirà l'accaduto attraverso i filmati di cui è in possesso per avere un quadro più chiaro della situazione e per individuare l'eventuale responsabile delle frasi intimidatorie rivolte al centravanti bianconero.