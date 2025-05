Londra trionfa ancora: è del Chelsea la Conference League. Sonoro KO per il Betis

È appena arrivato il fischio finale della Conference League 2024/25. Nella finalissima di Breslavia, il Betis Siviglia - che aveva eliminato la Fiorentina - ha perso contro il Chelsea, favorito della vigilia.

A passare in vantaggio in realtà sono stati gli spagnoli, con Ezzalzouli imbeccato da Isco. La reazione dei Blues è arrivata nella ripresa. Prima con Enzo Fernandez, poi con Jackson e nel finale altre due reti, firmate da Sancho e Caicedo. Un sonoro 4-1 che consegna ancora una volta a Londra la vittoria nelle competizioni europee in questa stagione. Dopo il Tottenham in Europa League, il Chelsea festeggia in Conference League.