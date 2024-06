Manca ancora una partita, del tutto inutile e piazzata lì solo per i ben noti motivi, ma di fatto siamo già entrati nella stagione 2024/25: e la Fiorentina lo sta facendo con Raffaele Palladino, erede ormai designato per la panchina. Il tecnico campano è arrivato a Firenze nella serata di ieri, in treno e come riporta il Corriere dello Sport, ha già avuto modo di incontrare il presidente Commisso.

Sbaragliata la concorrenza di Aquilani, che paga la sola esperienza in B, Palladino firmerà un contratto biennale, appena la Fiorentina avrà chiuso ufficialmente la sua stagione. Tra gli aspetti che hanno convinto la società viola c'è l'età verde dell'ex tecnico del Monza ma anche una certa attitudine all'adattamento, una virtù aziendalista di non poco conto. Un po' come era stato per Italiano, tre anni fa.