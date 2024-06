Palladino è stato a Firenze per incontrare la dirigenza viola: questione di giorni e la Fiorentina avrà il suo nuovo allenatore

Raffaele Palladino è sempre più vicino alla Fiorentina. Nelle scorse ore si era parlato anche dell'interesse della Lazio, ma l'allenatore sembra ormai in procinto di sposare la causa viola. Non a caso, come riporta TMW, ieri si trovava a Firenze dove nel primo pomeriggio ha incontrato per la prima volta dal vivo la dirigenza, parlando del suo possibile futuro in riva all'Arno.

Fumata bianca dopo l'Atalanta

Dopo l'incontro con la Fiorentina, Palladino è rimasto a Firenze a cena insieme al suo procuratore. I due si sono confrontati in vista di nuovi appuntamenti che avverranno nei prossimi giorni con la dirigenza viola, con l'obiettivo comune di arrivare a un accordo. Attese novità importanti a brevissimo termine, subito dopo la partita di domenica con l'Atalanta: la Fiorentina ha scelto il suo nuovo allenatore.