Accordo trovato, Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. Il club di De Laurentiis vuole tornare grande

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. In attesa dell'ufficialità, TMW scrive che poco fa è arrivata la fumata bianca per lo sbarco in Campania dell'ex tecnico di Juventus e Inter. Dopo una stagione da dimenticare, il club di Aurelio De Laurentiis ripartirà dunque da un profilo di prim'ordine che in Serie A ha decisamente lasciato il segno.

Tre anni di contratto

L'accordo tra le parti è stato trovato su tutti i fronti, dal contratto ai diritti d'immagine e ai membri dello staff. Conte firmerà per tre stagioni a 6 milioni l'anno: nelle prossime ore l'ufficialità, prima di partire con il mercato che verrà fatto in completa sintonia con l'allenatore. Il Napoli, passato dallo Scudetto al decimo posto nel giro di un anno, è pronto a tornare grande.