Riunione d'addio con Italiano, Commisso ha scartato l'opzione Aquilani, Pradè ha sondato anche Cannavaro. I dettagli

Come scrive La Gazzetta dello Sport, sono confermate le voci che vogliono una prossima accelerata della Fiorentina per chiudere l'affare con Raffaele Palladino, allenatore del Monza in procinto di approdare a Firenze dopo l'esperienza brianzola. Nei prossimi giorni c'è la volontà di chiudere, con la società gigliata ormai orientata sul suo nome.

C'era anche Aquilani in lista, ma la sua unica esperienza in Serie B tra i professionisti non è stata ritenuta abbastanza. Il quotidiano, però, sottolinea come Pradè abbia fatto un sondaggio anche per Fabio Cannavaro, tecnico dell'Udinese che ha centrato la salvezza e che era già stato cercato dalla Fiorentina in passato, con ottimi rapporti con il ds viola. Non ci dovrebbero essere grosse sorprese su Palladino, ma in caso di problematiche e intoppi dell'ultimo minuto la Fiorentina avrebbe anche un'altra opzione.