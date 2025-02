La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Lecce: Fagioli ancora in panchina. Difesa a tre, prima da titolare per Marí

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lecce, gara valida per la 27a giornata del campionato di Serie A.

Mister Palladino si affida in porta al solito De Gea. In difesa c’è un ritorno a tre centrali, con Pongracic, Ranieri e Pablo Marí. Sulle fasce Dodô e Gosens, con in mezzo al campo il terzetto composto da Cataldi, Ndour e Mandragora (Fagioli ancora in panchina). Davanti il tandem d’attacco senza centravanti, Beltran e Zaniolo hanno il compito di rimpiazzare Kean.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Ranieri, Marí; Dodô, Cataldi, Ndour, Mandragora, Gosens; Beltran, Zaniolo. All.: Raffaele Palladino.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Berisha, Coulibaly, Pierret; Morente, Krstovic, Karlsson. All.: Marco Giampaolo.