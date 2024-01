Un'ammonizione che costa cara a Biraghi. Quelle proteste fuori luogo

Unico ammonito della Fiorentina contro il Napoli, Cristiano Biraghi pagherà questo cartellino giallo. Diffidato, non giocherà in campionato contro l'Inter alla prima partita in Serie A della squadra dopo questa parentesi in Arabia Saudita.

Oltretutto Biraghi si è lasciato andare a proteste dopo la decisione arbitrale del tutto ingiustificate. Il suo intervento a centrocampo è da giallo netto e poteva anche risparmiarselo.

Vincenzo Italiano, che sta dimostrando di contare molto su di lui, dovrà sostituirlo contro i nerazzurri, puntando verosimilmente su Fabiano Parisi.