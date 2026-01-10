Questa mattina lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Federico Russo, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di rappresentare il momento del tifoso viola a seguito della disastrosa stagione in corso.

“Nei giorni scorsi ho sentito accostare alla Fiorentina il nome di Baldanzi, e devo dire che è un nome che mi piace molto. Mi sembra sia un nome già ricorso durante le precedenti finestre di mercato, e fa piacere vedere che dopo qualche anno alla fine possano davvero arrivare a Firenze. Brescianini secondo me è perfetto per noi: la Fiorentina ha impostato la stagione senza esterni alti, una cosa che mi ha lasciato molto perplesso, convinta del 3-5-2, è uno come lui serve come il pane. È un esterno di sostanza perfetto per questa nuova Fiorentina, sono felice che sia arrivato”.

“Baldanzi è un giocatore che mi piacerebbe molto e se arrivasse a Firenze..”

Ha anche aggiunto: “Per quanto riguarda invece l'ex Empoli, è uno di quei talenti che seguiamo ormai da tempo. Secondo me può portare quella fantasia in piu che serve, sia a centrocampo che in fase offensiva. Può essere una preziosa risorsa, anche come riserva di Gudmundsson: mi sembra uno di quei giocatori cosi duttili da poter stazionare in più zone del campo. Mi dispiace tantissimo non aver visto tanto un giocatore come Fazzini, su cui avevo personalmente puntato molto. Ho sentito di una sua possibile cessione e mi dispiace, ci avrei voluto puntare di più”.

“Sono del 1980 e non avevo mai vissuto una situazione come quella di quest'anno”

Un pensiero su cosa pensa da tifoso: “È difficile per un tifoso adesso non pensare alla classifica: un tifoso adesso soffre e si lamenta perche vede la sua squadra infondo alla classifica. E non è che siamo in quella posizione di passaggio da qualche giornata, ma siamo li dall'inizio del campionato. E questo credo che sia uno scenario che nella vita, e sono del 1980, io non avevo mai vissuto. E tutto questo fa soffrire. Allo stesso tempo però non mi sento di dire che non è la mia squadra, resta sempre la mia Fiorentina. Siamo partiti con ambizioni totalmente diverse e dopo il crollo inaspettato sono convinto che nessuno avrebbe previsto una situazione del genere ad inizio stagione”.

“In estate nessuno avrebbe previsto tutto questo. Pioli, dispiace, ma è stato una grande delusione”

Un commento anche sulle mosse estive: “In questa squadra io ad Agosto avevo riposto tantissima fiducia, ed il mercato sembrava esser stato fatto in modo intelligente. Invece ci siamo resi conto in poco tempo che si trattava di un progetto fallimentare, cosa che nessuno avrebbe mai previsto. Pioli? Lui rappresenta una delle prime delusioni, e questa cosa mi dispiace tantissimo. E' un uomo da sempre molto vicino a Firenze, sia da giocatore che da allenatore, ma va ammesso che ci aspettavamo tutti molto di piu da lui. E' come se gli fosse stato consegnato un gruppo sano e che qualcosa si sia rotto con lui alla guida: e questo, ripeto, mi dispiace tantissimo".