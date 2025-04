Come un fulmine a ciel sereno e, come se non bastassero già i problemi di Kean, la Fiorentina ieri ha ricevuto la mazzata legata a Dodô e al suo problema di appendicite. Una complicazione presentatasi proprio sul più bello, per un giocatore fin qui praticamente sempre a disposizione. Secondo il Corriere dello Sport, per il brasiliano il mirino non può che essere tuttalpiù sull'ultima di campionato (a Udine il 25 maggio), con la speranza che il calendario viola si allunghi fino al 28 per un'altra finale di Conference. Un mesetto scarso la previsione più ‘prudente’ ad oggi, salvo che il brasiliano non acceleri sulla tabella di marcia.

Certo è che la decisione di lasciar partire Kayode a gennaio, ma soprattutto quella di non sostituirlo, nell'ottica poi di passare al 3-5-2, da poco accorta rischia di diventare decisione autolesionistica. E se consideriamo che anche a Kean non è mai stato preso alcun vice, il dazio che la Fiorentina paga al mercato di gennaio sarebbe salatissimo.