Italiano: "Vogliamo tornare in finale di Conference League e stavolta vincerla. Importante gestire le energie in ogni partita"

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così a DAZN prima della partita contro il Sassuolo: “Sono giorni in cui sappiamo cosa andiamo a giocarci, sappiamo che dobbiamo preparare bene le partite e gestire le energie. Dopo questa gara abbiamo un impegno importante in Conference League, una competizione che l'anno scorso ci ha dato grandi soddisfazioni. Vogliamo tornare in finale e stavolta vincerla, sappiamo che non è facile ma ce la stiamo mettendo tutta in ogni partita”.