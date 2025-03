‘Ciccio’ Graziani, ex bomber viola, ha commentato su Radio Bruno il successo ritrovato della Fiorentina sul Panathinaikos: “Finalmente si può tornare a sorridere per come ha giocato la Viola. Resta comunque la discontinuità di questa squadra. Vediamo se domenica riusciamo a prenderci un'altra soddisfazione”.

Graziani su Gud

“Gudmundsson è quel tipo di giocatore che deve essere lasciato libero di esprimersi. In alcuni momenti Palladino non lo ha gestito bene perché anche se non era al 100% doveva andare in campo. In ogni squadra ci sono quei giocatori che non devi mai togliere e Gud è uno di quelli”.

Su Comuzzo

“Comuzzo ha fatto passi da gigante: nessuno se lo aspettava. C'è qualche sbavatura ogni tanto ma come le commettono giocatori con più esperienza. In lui vedo lo stesso percorso di Buongiorno a Torino: mi auguro che sia così (ora il centrale è al Napoli, ndr)”.

Sulla Juve

"Per i Viola la partita con la Juventus non è una partita… ma è La Partita. La gara dell'anno, la Juventus la squadra da battere: una partita sentita da tutta la città e mi auguro di poter strappare una bella soddisfazione che non farebbe male neanche alla classifica”.