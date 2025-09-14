Calvarese: "Il gol di Ranieri è viziato da un fallo di Piccoli su Anguissa. Il VAR però non poteva intervenire, ecco perché"
Sul proprio profilo Instagram, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato un episodio passato inosservato poco prima della realizzazione dell'unico gol della Fiorentina firmato da Ranieri contro il Napoli.
Il presunto fallo di Piccoli
"Il gol dell'1-3 segnato da Ranieri in Fiorentina-Napoli è "viziato" da un fallo di Piccoli su Anguissa. Seppure con un solo braccio, l'attaccante infatti spinge il suo avversario in maniera funzionale per metterlo fuori gioco, col pallone che va proprio da quelle parti, e il camerunese va a terra".
Il VAR non poteva intervenire
“Peraltro l'intervento del Franchi ricorda molto da vicino quello di Gabbia in Lecce-Milan, quando Marinelli annullò la rete proprio per questo motivo. Il VAR, però, nel caso di Firenze non può intervenire: il pallone non era ancora in gioco al momento della spinta, Nicolussi Caviglia doveva ancora battere il corner”.