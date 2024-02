Dove può arrivare la Fiorentina. Una felice abitudine

La stagione della Fiorentina 2023-24 è di fatto ancora aperta su tutti i fronti nei quali i viola sono impegnati. Una felice abitudine per la squadra di Vincenzo Italiano, che l’anno scorso in primavera si è giocata le finali di Coppa Italia e Conference League, sebbene perse rispettivamente contro Inter e West Ham. Quest’anno, però, c’è un ulteriore sogno ancora vivo che riguarda il cammino in Serie A

In campionato, la Fiorentina nel girone d’andata è riuscita anche a piazzarsi al quarto posto, quello che dà l’accesso diretto alla prossima e ricchissima Champions League con il nuovo format dal 2024-25. Il 2024, tuttavia, non è iniziato bene e ha portato fra le altre cose anche alla sonora sconfitta nella semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita contro il Napoli campione d’Italia in carica. Da qualche tempo, tuttavia, la Fiorentina ha mostrato segnali di ripresa, come testimonia anche la recente vittoria nello scontro diretto contro la Lazio, vinto con il risultato risicato di 2-1 che però avrebbe potuto essere più largo vista la consistente mole di gioco prodotta.

La Fiorentina è al momento impegnata nella corsa ai piazzamenti europei con Bologna, Atalanta, Roma, Lazio e Napoli: resta da stabilire, nel caso, quale sarà la coppa dell’anno prossimo. Resiste una piccola speranza legata alla Champions League, visto che il ranking UEFA potrebbe portare anche la quinta classificata nella massima competizione europea. Nel caso, però, ci sarà da fare un bel filotto e superare almeno una fra le lanciatissime Bologna e Atalanta.

In Conference League, invece, la Fiorentina vicecampione in carica ha chiuso al primo posto in classifica il proprio girone di qualificazione contro Genk, Ferencvaros e Cukaricki. I viola si sono così guadagnati il diritto di evitare i playoff, cominciando la fase a eliminazione diretta dagli ottavi di finale. Il sorteggio ha riservato loro il Maccabi Haifa: andata in trasferta il 7 marzo, ritorno al Franchi una settimana dopo. La Fiorentina non solo è favorita in questo incrocio, ma è una delle squadre più accreditate per vincere la manifestazione.

In Coppa Italia, invece, la squadra di Italiano affronterà l’Atalanta nelle semifinali, che prevedono andata e ritorno. I viola hanno eliminato il Parma agli ottavi e il Bologna ai quarti, entrambe le volte prevalendo ai calci di rigore. L’obiettivo è quello di superare anche la squadra di Gasperini per prendersi una nuova finale all’Olimpico, come l’anno scorso.

I tifosi viola, quindi, hanno due sogni: ritornare a giocare la Champions League e sollevare di nuovo un trofeo che manca da Firenze ormai dal lontano 2001, proprio in occasione della vittoria della coppa nazionale.