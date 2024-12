Palladino e una dedica emozionante a Bove: "Ti vogliamo bene, Edo" - VIDEO

Raffaele Palladino, oltre ad essere un allenatore estremamente capace, ha anche un cuore d'oro. Il tecnico della Fiorentina, che dice di non guardare la classifica, viaggia a ritmi a cui la Firenze del pallone non è affatto abituata. La vittoria sul Cagliari è stata l'ulteriore conferma di una squadra che vuole vincere e sa come farlo. Quella partita era anche la prima in campionato dopo il terribile malore di Edo Bove.

Palladino la dedica a Bove

Palladino ha voluto dedicargli la vittoria, postando sul proprio profilo Instagram un bellissimo video del successo contro i sardi, fra cui spezzoni della coreografia della Curva con l'Empoli e la promessa mantenuta da Cataldi. Tre punti arrivati appunto anche con il sottofondo musicale della Curva Fiesole, che a fine match ha cantato per Bove. E l'allenatore gigliato gli ha dedicato questo video (scorrere per guardarlo, ndr) scrivendo: “Ti vogliamo bene, Edo”.

Il video