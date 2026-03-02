"Già me lo vedo Zaniolo che segna alla Juventus o da ex contro la Roma" quel messaggio scritto da Pradè

In sei mesi alla Fiorentina, Nicolò Zaniolo non ha lasciato traccia: 13 presenze complessive (9 in campionato e 4 in Conference), senza né gol né assist.

“Spero di riscrivere la mia storia”

Il giocatore che i viola troveranno davanti questa sera, con la maglia dell'Udinese addosso, eppure era arrivato qui con altre aspettative: “Spero di poter riscrivere la mia storia in questa città” disse nel giorno della sua presentazione.

Il messaggio di Pradè

Lo sognava lui ma anche chi lo aveva scelto. “Già me lo vedo che segna contro la Juventus o da ex contro la Roma e va esultare sotto la curva...” disse a qualche amico l'ex direttore sportivo Daniele Pradè. Parole queste, pubblicate stamani dal Corriere Fiorentino.