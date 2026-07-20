La Spagna è campione del Mondo per la seconda volta: battuta ai supplementari un'Argentina in dieci

Si è chiuso il Mondiale 2026 e la Spagna è campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia: decisivo il successo per 1-0 al MetLife Stadium di New York sull'Argentina. La rete decisiva l'ha messa a segno Ferran Torres al 107', con un sinistro violento sotto la traversa.

Argentina in dieci

L'Argentina ci era arrivata in inferiorità numerica ai supplementari a causa del rosso preso da Enzo Fernandez a pochi minuti dal 90'. Prima della rete decisiva anche un gol annullato a Nico Williams per un presunto fallo di Merino su Otamendi. Inutile l'assalto disperato di Messi e compagni nel finale.