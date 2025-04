Il problema materiale: La Fiorentina ha ovviato con una soluzione di emergenza. La spedizione scartata

La Fiorentina questa mattina ha svolto l'allenamento di rifinitura bis in vista della partita contro il Cagliari, direttamente in Sardegna, presso il centro sportivo dei rossoblu.

Lo ha fatto in pratica senza divise e materiale tecnico per l’allenamento. Tra i tanti problemi che il club viola si è trovato a risolvere dopo il rinvio della gara e la riprogrammazione per domani alle 18.30, c'era anche questo.

Inizialmente era stato valutato di farsi spedire il materiale da Firenze, ma dati i tempi stretti la squadra ha dovuto fare con ciò che aveva a disposizione.