Una svolta totale a sinistra che passa anche attraverso Biraghi

Svolta a sinistra per il Napoli. Un cambiamento radicale che passa anche attraverso l'ormai ex capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi.

Nelle ultime ore ha chiuso la sua esperienza in azzurro, Mario Rui, che ha salutato tutti con un post social.

Nel frattempo Leonardo Spinazzola ha chiesto di andarsene per avere più spazio (che la sua prossima destinazione possa essere proprio Firenze?) e in Campania dovrebbe finire il già citato Biraghi che non ha più feeling con il tecnico viola Raffaele Palladino e si trova praticamente fuori squadra.