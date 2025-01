Napoli, non solo Danilo in difesa: valutazioni in corso per Biraghi (e per Spinazzola in viola). A centrocampo si guarda a un obiettivo della Fiorentina

L'asse di mercato Fiorentina-Napoli è molto attivo. Oltre all'affare, ormai quasi del tutto definito, che porterà Michael Folorunsho in viola, Conte avrebbe bisogno di aggiustare la sua difesa. Il nome numero uno è Danilo dalla Juventus, ma non scala l'ipotesi di uno scambio con il club viola.

Biraghi-Spinazzola, ipotesi tutt'altro che da scartare. A centrocampo…

Cristiano Biraghi resta un osservato speciale in casa Napoli. Come riporta Calciomercato.com, gli azzurri valutano internamente prima di agire e proporre uno scambio con Leonardo Spinazzola, che arriverebbe alla Fiorentina. E a centrocampo? Anche De Laurentiis si unisce alla corsa per Jacopo Fazzini dell'Empoli, che interessava anche alla Viola e alla Lazio.