Sul calciomercato della Fiorentina è intervenuto il giornalista Alfredo Pedullà, che ha fatto un riassunto sulla situazione sul proprio canale YouTube: “Il Napoli ha dato il via libera a Folorunsho, arriva alla Fiorentina in prestito con il diritto di riscatto. E anche il calciatore ha detto sì. Per Palladino, è il perfetto sostituto di Bove perché può giocare in più ruoli ed è abbastanza esplosiva”.

“Parisi? Futuro rimandato, si decide dopo il Napoli. Ecco perché”

Sul futuro di Parisi: “Si decide tutto dopo la partita di sabato contro il Napoli. Perché il ragazzo ha giocato contro la Juventus e, in caso di ulteriore continuità, diminuirebbero le possibilità di una cessione. Ma quello significherebbe una bocciatura per Gosens, uomo che Palladino ha fortemente voluto. Attenzione al Como per Parisi, che potrebbe affacciarsi concretamente dopo questa gara”.

“Pablo Marí interessa, vedremo al ritorno di Galliani. Kayode-Brentford…”

Su Pablo Marí: “Il suo contratto con il Monza scade a giugno 2025, sarebbe un “quasi” parametro zero. Si attende il ritorno di Galliani, che adesso è in Brasile, per trovare un'intesa con la Fiorentina. Kayode? Dovrebbe essere ceduto, il Brentford sta facendo uno scatto in avanti. E chissà che non si allarghino i dialoghi con il Napoli per lo scambio Spinazzola-Biraghi; quest'ultimo piace a Conte”.