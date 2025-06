Un Esposito alla corte viola. E resta in sospeso un altro discorso con l'Empoli...

In ponte con l'Empoli, per la Fiorentina resta ancora aperta la questione Tino Anjorin (nella foto), ma i tempi in questo caso potrebbero anche dilatarsi.

50% al Chelsea

Il 50% dell'incasso da destinare al Chelsea frena il club azzurro, ma nel corso dei giorni e delle settimane ci sarà da fare i conti con la volontà del centrocampista inglese che difficilmente vorrà rimanere in Serie B. L'interesse della Fiorentina è chiaro e certificato. A riportare queste notizie stamani è La Nazione.

Gli Esposito

Sul quotidiano cittadino si legge anche che sta crescendo giorno dopo giorno l'apprezzamento per Sebastiano Esposito. Piace (molto) anche il fratello Pio, ma al momento è più semplice arrivare all'ex giocatore dell'Empoli e legato contrattualmente all'Inter fino al 2026.

Lo scorso anno ha messo a segno 10 gol in Serie A e potrebbe trovare una collocazione ideale da seconda punta accanto a Kean o Dzeko.