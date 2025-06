Dopo aver definito l’arrivo di Edin Dzeko, che verrà ufficializzato ad inizio luglio, la Fiorentina ha messo a segno un colpo per il centrocampo, ovvero Jacopo Fazzini dall'Empoli. Il centrocampista classe 2003, attualmente impegnato con l’Italia Under 21 all’Europeo di categoria in Slovacchia, sarà annunciato dal club viola una volta rientrato in Italia.

Rivoluzione a centrocampo

Secondo La Nazione di oggi il mercato viola per il centrocampo non si ferma qui. ì Gli addii già certi di Adli, Colpani, Cataldi, Bove e Folorunsho hanno aperto spazi importanti nella rosa, e la situazione ancora incerta di Mandragora, in bilico tra rinnovo e cessione, impone una rivoluzione in mediana.

La Fiorentina punta Anjorin dell'Empoli

E Sul fronte delle trattative, resta calda l’asse Empoli-Firenze. I viola hanno messo nel mirino Tino Anjorin, centrocampista fisico e dinamico con trascorsi al Chelsea. L’Empoli lo valuta leggermente meno di Fazzini, e difficilmente lo tratterrà in Serie B. I rapporti tra le due società e con l’entourage del giocatore sono ottimi, il che rende l’operazione concreta. I viola restano sulle tracce anche di Giovanni Fabbian in forza al Bologna.