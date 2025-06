Kean e quella clausola che sarà valida ogni estate: alla Fiorentina non resta che attenersi alle decisioni del suo centravanti

La Fiorentina si prepara alle due settimane fondamentali sul fronte Moise Kean. Come noto, infatti, dal 1° al 15 luglio, infatti, sarà attiva la clausola rescissoria inserita nel contratto dell'attaccante, che permette a qualsiasi club di assicurarselo versando 52 milioni di euro. Un passaggio chiave che tiene sull'allerta sia i tifosi viola che la dirigenza.

La decisione sarà tutta di Kean

Il nodo principale resta la volontà del giocatore. Sarà infatti Kean a decidere se restare a Firenze o accettare una nuova sfida, qualora si presentasse un club disposto a esercitare la clausola. Il destino del numero 20 viola è, quindi, nelle sue mani.

E per ogni estate..

E, come confermato oggi da La Gazzetta dello Sport, la clausola da 52 milioni non è un episodio isolato: sarà valida ogni estate, sempre dal 1° al 15 luglio. Un dettaglio che non passa inosservato e che potrebbe spingere la Fiorentina a rivedere i termini dell’accordo, soprattutto in caso di permanenza dell’ex Juventus.