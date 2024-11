La Fiorentina rompe gli indugi: Ecco il contatto con la Roma per il riscatto anticipato di Bove

Nel corso delle ultime ore dello scorso mercato, la Fiorentina ha chiuso l'acquisto di Edoardo Bove dalla Roma. Un'operazione quella conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto da 10.5 milioni di euro che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento di determinate condizioni (una di queste è quella del 60% delle presenze stagionali).

Anticipare i tempi

Stando però a quello che riporta stamani il quotidiano Il Romanista, il club viola non ha intenzione di attendere giugno ma vuole anticipare i tempi per riscattare il cartellino del jolly di centrocampo, già nella sessione invernale di mercato.

Contatti in corso

Fiorentina e Roma sono già al lavoro per trattare sul costo del cartellino e per chiudere questa operazione in anticipo rispetto alla prossima estate.