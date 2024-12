Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nonché presidente della Folgore Caratese (squadra che milita in Serie D), fra l'altro oggi squalificato fino al 30 giugno 2026, ha espresso - nella serata di ieri, ndr - la propria opinione sulla Coppa Italia, che questa sera vedrà in campo la Fiorentina a poche ore dal malore di Bove.

“Questo format non funziona”

“Si passeggia al San Siro, si passeggia al Dall'Ara: la formula della Coppa Italia non funziona. Il Milan aveva già vinto contro il Sassuolo dopo 20 minuti, 4-0, poi finita 6-1; lo stesso ha fatto il Bologna. La verità è che la Coppa Italia interessa soltanto nelle partite finali, nel mezzo il nulla”.

“Questa finestra di Coppa Italia poteva essere usata per recuperare Fiorentina-Inter”

“Proprio questa volta poteva essere la grande occasione per recuperare due partite che non sappiamo a quando andranno. Purtroppo, nel corso di una stagione la sfortuna può colpire, come abbiamo visto a Firenze per Fiorentina-Inter. Ieri sera si poteva giocare Milan-Bologna e oggi il match dei Viola con i nerazzurri. Ma così non è stato e il format della Coppa Italia non è più divertente”.