A Torino la panchina (ma anche la società) la contestano eccome: "Thiago Motta pezzo di m****"

Non sono poche le panchine in discussione in Serie A ma la reazione ambientale non è la stessa ovunque: a Torino, sponda Juventus, la posizione di Thiago Motta è complicatissima e ieri, vigilia del match contro il Verona, il tifo organizzato bianconero si è ritrovato davanti al J Hotel.

Cori, striscioni contro società, allenatore e giocatori. Con il tecnico che è stato apostrofato con un eloquente “pezzo di m****”.