Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio, parlando anche di Fiorentina, della lotta salvezza e del rendimento di Nicolò Fagioli.

Su Fagioli

"Questo Fagioli lo porterei ai playoff per il Mondiale. E' libero di testa, ha in pugno il centrocampo della Fiorentina. Mi pare essere diventato un leader. Gioca con la testa sgombra ora e si vede".

Sulla lotta salvezza

"La Cremonese fa fatica a segnare e se non lo fai non ti salvi. E poi uno come Kean non ce l'ha nessuno lì. La Fiorentina ha le qualità giuste, deve stare calma ora e andare avanti. Il Torino è la peggior difesa del campionato, serviva il cambio ora. Deve rimettersi in carreggiata, gli uomini ce li ha ma gli serve più sprint. Kean per me sposta gli equilibri comunque".