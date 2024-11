Ottobre perfetto per la Fiorentina. E anche la Top 11 del mese è un trionfo viola

Con 12 punti conquistati, il mese di ottobre è stato semplicemente perfetto per la Fiorentina. Un rendimento in costante crescita, un bottino che ha fatto schizzare la squadra di Palladino al terzo posto in classifica. Dietro questi risultati c'è sicuramente la mano dell'allenatore, ma anche quella di numerosi calciatori che stanno facendo a tutti gli effetti la differenza.

Ed è un vero e proprio trionfo viola anche la top 11 del mese, stilata dal celebre portale statistico whoscored. Ben cinque i calciatori viola presenti, a partire da De Gea che si sistema tra i pali con una media voto di 7.70. In difesa spazio a Dodo, 7.33 la sua media, a centrocampo invece ci sono Cataldi (7.61) e Beltran (7.59). Inevitabile infine, con una media voto di 7.54, la presenza in attacco di Kean.