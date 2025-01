Como scatenato sul mercato: ufficiale l'arrivo di Alli. E i lariani hanno messo nel mirino un obiettivo viola...

Il calciomercato invernale del Como è iniziato col botto, avendo già ufficializzato tre acquisti che si sono subito inseriti nelle rotazioni: il portiere Butez, il centrocampista Caqueret e l'ala Diao sono arrivati a Como per una cifra complessiva di 29 milioni di euro, con Fresneda dello Sporting Lisbona che sembrava in dirittura d'arrivo e l'annuncio di Fabrizio Romano sul contratto offerto a Dele Alli, che da un mese ormai si allenava con la squadra.

Tuttavia i lariani, avendo dalla loro una proprietà fra le più ricche del mondo, puntano forte anche su un altro esterno offensivo, per il quale è stato reso più volte noto l'interesse anche della Fiorentina. Come riporta ParmaToday, infatti, Fabregas sarebbe intenzionato a portare Dennis Man al Sinigaglia, nonostante l'ala rumena del Parma abbia di recente rinnovato il suo contratto fino al 2027: chiaramente, un sostanziale ritocco dell'ingaggio non sarebbe un problema per il Como, che ha già dimostrato di non badare a spese. Con Luiz Henrique vicinissimo allo Zenit, c'è il rischio che un altro obiettivo dei viola vada in fumo.