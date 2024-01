VIDEO - Intanto i compagni di squadra legano (scherzosamente) Brian Rodriguez per farlo rimanere in Messico dopo l'interesse della Fiorentina

Rodriguez verso la Fiorentina, la notizia si diffonde

Le voci di mercato corrono e sono arrivate ben presto anche all'interno dello spogliatoio dell'America, club messicano che detiene il cartellino di Brian Rodriguez, ala sinistra e obiettivo di mercato della Fiorentina.

Lo sketch dei compagni di squadra

Lo spogliatoio del club messicano sembra essere molto unito, tanto che due compagni di squadra di Rodriguez, Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky, dopo aver saputo dell'interessamento della Fiorentina hanno registrato a sua insaputa un simpatico sketch. I due si sono recati in camera dell'uruguaiano e lo hanno scherzosamente legato, per non farlo partire per Firenze.

Non solo i tifosi dell'America dunque sembrano essere dispiaciuti nel vederlo partire. Questo il video: