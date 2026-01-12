Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina e del pareggio contro il Milan.

Le sue parole

“Certi atteggiamenti sono cambiati in casa Fiorentina, sia nei giocatori che nell’allenatore. Brescianini? Credo sia un buon colpo, perché è un giocatore funzionale traversa a parte. Non capisco a cosa serve Paratici se arriva a febbraio. Sicuramente è meglio di Pradé. Con lui si è perso solo tempo, perché doveva andarsene prima. Questa è un’altra ragione per cui la Fiorentina è la sorpresa negativa del campionato. Ha fatto una squadra assolutamente sbagliata in tutto e non per andare a lottare per la Champions come diceva Pioli in estate".

Su Pioli

“Pioli ha fallito e ha dimostrato di essere un allenatore finito. Gli do tante colpe per la stagione viola. Mi dispiace che i fiorentini l’avessero accolto bene, ha fatto dei danni enormi e poi ha voluto tutti i soldi senza dimettersi. Anche sul mercato si è speso un sacco di soldi per dei giocatori non abituati a Firenze a livello caratteriale come Piccoli o Sohm, che venivano da squadre che lottavano per non retrocedere”.