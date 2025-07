Corriere dello Sport-Stadio: Il patto speciale con Kean

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolone sulla Fiorentina: “Kean, io resto qui”. E ancora: “Un patto speciale, la clausola scade stasera, ma Moise ha già deciso”.

Pagina 26

Qui viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Kean sceglie la Fiorentina”. Le dichiarazioni del giocatore: “Sono davvero motivato a dare sempre il meglio per questa squadra La società mi ha sempre dato una mano, ora sono pronto a ripartire”. In taglio basso: “Primo sondaggio del Sassuolo per Beltran”.

Pagina 27

La serata al Viola Park: “Pioli è tornato on fire ”Voglio emozionare". Sottotitolo: “Il tecnico accolto tra gli applausi: ”Firenze significa tanto per me". Dodo: “Carico per il nuovo anno”.