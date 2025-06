Ma se non fosse stato sostituito nessuno si sarebbe accorto di Gudmundsson

Quella di ieri è stata una serataccia per l'Islanda e in particolare per Albert Gudmundsson.

L'attaccante della Fiorentina è stato abulico nella sfida (amichevole, per carità) contro l'Irlanda del Nord persa per 1-0 a Belfast.

Della presenza in campo del giocatore viola ce ne siamo accorti tutti al 73' quando è stato richiamato in panchina, sostituito da Magnusson. Due passi sicuramente fatti all'indietro dall'attaccante dopo la buona prestazione contro la Scozia della scorsa settimana.