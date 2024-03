Disastro del Bari di Iachini che sbaglia un rigore e perde in casa contro Pirlo: adesso la zona retrocessione si fa vicinissima. Pareggio per Bianco

Da poco terminate le gare del pomeriggio di Serie B fra la Reggiana di Bianco contro lo Spezia e il Bari dell'ex viola Iachini contro la Sampdoria di Pirlo. Il centrocampista classe 2002, in prestito dalla Fiorentina, ha giocato - come sempre - dal primo minuto, al centro della mediana di Nesta, in un centrocampo a due, al fianco del più esperto Kabashi (espulso nel finale di gara). La partita, che poteva andare dalla parte degli spezzini per quanto prodotto nella ripresa, è finita 0-0, consegnando un punto importante per la zona salvezza degli emiliani.

Malissimo il Bari di Iachini

Nell'altra gara delle 16:15, invece, il Bari è caduto in casa contro la Samp di Pirlo che ha trovato la rete negli ultimi minuti di gioco. Decisivo l'errore dal dischetto dei padroni di casa, con Sibilli che si è fatto ipnotizzare da Stankovic, il figlio dell'ex centrocampista dell'Inter.

Piena zona retrocessione per l'ex pupillo di Commisso

Adesso Iachini non è messo per niente bene, a soli due punti dalla zona playout. Sono pochissimi i punti conquistati dai pugliesi nelle ultime giornate con il tecnico ex Fiorentina, pupillo di Rocco Commisso, prima della scelta di Italiano (Gattuso, in realtà).

https://www.fiorentinanews.com/news/199267094022/criscitiello-spegne-ogni-speranza-sara-divorzio-tra-fiorentina-e-italiano-a-fine-stagione-sarri-non-e-nella-lista-di-commisso