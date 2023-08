A Dazn arriva il commento di Vincenzo Italiano dopo il pari con il Lecce:

"Nonostante pochissimi giorni per preparare la partita siamo riusciti a partire fortissimi e a tirar fuori un primo tempo di grande qualità. L’unico neo è non averla chiusa con Duncan, su due o tre ripartenze dove potevamo andare sul 3-0. Le partite di inizio campionato, con questo caldo, giocando così spesso, ci può stare di avere poca lucidità e faticare. Dobbiamo arrivare presto a toglierci questo difetto, caliamo di attenzione e di tensione, ce lo stiamo portando ancora dietro e dobbiamo lavorarci per toglierlo perché sennò perdiamo punti.

Ho visto una bella Fiorentina, quei difetti ce li abbiamo sempre avuti. Ho visto una grandissima prova nel primo tempo, una squadra che continua a creare tantissimo e sono contento di come si è espresso Beltran. Di come ha approcciato la prima partita Christensen, Arthur ha fatto un bell’assist, bene anche Parisi. Ci può stare però un calo, nonostante tutte queste rotazioni la squadra ha risposto bene.

Dobbiamo cercare di fare in fretta una cosa: non dobbiamo più sopportare il fatto che al primo tiro prendiamo gol. Non so se è un calo di tensione, un aspetto individuale, non è possibile in pieno dominio trovarsi in queste condizioni. L’unico neo di oggi è questo. Continuiamo sempre a creare e tirare, quello non dobbiamo mai abbandonarlo.

L'attacco? Da metà stagione scorsa stiamo cercando di variare lì davanti, aggiungendo un centrocampista di qualità. Nzola ha più attacco della profondità, è più strutturato. Beltran ha qualità nello stretto, sa duettare, creare spazi, è furbo e scaltro. Sta a me cercare di metterli nelle condizioni di far bene.

Ad Arthur mancavo io? In settimana gli ho detto che questa è una squadra che subisce gol ogni volte che perde palla. Gli ho detto di stare attento e nello spogliatoio l’ha ricordato ai compagni, perché l’ha vissuto oggi. Però è un calciatore di qualità immensa, ha questo palleggio che va sfruttato, la capacità di buttarsi dentro e fare assist. L’abbiamo voluto a tutti i costi e in queste prime uscite ha fatto vedere di che pasta è fatto".