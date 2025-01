A Lady Radio ha parlato il giornalista Alberto Polverosi, intervenendo sull'ultima partita giocata dalla Fiorentina contro il Napoli, ma non solo. Queste le sue parole: “Non ho capito perché Palladino abbia deciso di cambiare la difesa, andando a modificare un sistema che aveva dato risultati anche a Torino. Lui dice che non è colpa del modulo se la Fiorentina ha perso. La squadra ha perso meritatamente, ma quando è passato dalla difesa a 3 e a 4, allora vuol dire che nemmeno quello è contato. Cioè se non conta il modulo quando si perde, non conta nemmeno quando si vince”.

“Credo abbia dato un messaggio sbagliato alla squadra con questo cambio. Dodô ha giocato la sua peggior partita della stagione contro il Napoli. Moreno? Se tu hai paura delle ali e fai debuttare un ragazzo a cui non avevi dato fiducia… È stato tutto molto strano. Beltran stava facendo il mediano. Non l'ho visto mai una volta in attacco. Una squadra deve andare avanti con le sue conoscenze, poi si può cambiare, certo. Ma mica tutto insieme. Né Adli né Cataldi sono mediani puri come lo poteva essere Bove. Lui faceva tutto, ecco perché manca. Nelle ultime partite si è sofferto perché manca un giocatore come lui lì in mezzo. A centrocampo il Napoli ha degli animali, la Fiorentina la equilibri con un mediano. Folorunsho? Sicuramente è un acquisto congruo, può fare comodo. Gudmundsson e Pongracic sono dei misteri. Servirebbe una comunicazione chiara, ma se non dicono nulla danno addito a certe illazioni”.