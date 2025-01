Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ha commentato a Toscana TV la netta sconfitta della Fiorentina contro il Napoli nella scorsa giornata di campionato, concentrandosi anche su alcuni singoli della rosa gigliata.

‘Centrocampo sempre in difficoltà, Palladino deve inventare qualcosa’

“Eravamo stati abituati bene, e certamente se la squadra ha fatto un punto nelle ultime quattro partite l’allenatore non può alzare la mano e dire: ‘Io non c’entro’, ma la Fiorentina ha avuto vari problemi. Ha subito tre gol, Dodô ha giocato malissimo e Kean ha avuto tre palloni giocabili. Il centrocampo senza Bove è sempre andato in difficoltà, con qualsiasi avversario, dal Bologna al Napoli. La mediana non riesce a gestire la partita e rifornire l’attaccante. Alcune vittorie della Fiorentina sono arrivate grazie alle grandissime parate di De Gea e alle zampate di Kean, è una squadra che ha perso equilibrio senza Bove, il quale andava a tamponare i vuoti che si creavano in campo. L’allenatore qualcosa deve inventare. E vai ad affrontare il centrocampo del Napoli con soli due calciatori?”.

‘Dodô molto sotto tono, Martinez Quarta segnava gol che erano manna’

‘Cosa è successo a Dodô? Da Frecciarossa è diventato un treno che va sempre fuori dai binari. Non prende un pallone, non spinge, subisce. Così è un calciatore che non serve a niente alla causa viola. Il brasiliano sta giocando molto sotto tono. Alla Fiorentina continuano a mancare i più forti: Pongracic non l’abbiamo mai visto. Gudmundsson? Colpani? Non l’abbiamo mai visto nella versione migliore. Pongracic e Gudmundsson erano due delle certezze della campagna estiva. Martinez Quarta? Un difensore che porta cinque-sei gol in una stagione, è manna. Commetteva leggerezze? Sì, ogni tanto gli capitava, ma di testa era una potenza. Se n’è andato senza mai fare una polemica e con le lacrime agli occhi, è stato un signore”.