Nessuna sanzione per la Fiorentina dopo il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo. Non è stata prevista alcuna multa per la società gigliata, mentre una è stata inflitta al Napoli.

La multa per la squadra di Conte

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.

In diffida un viola in prestito

Ammonito nella sconfitta interna del suo Monza contro il Cagliari, il centrocampista classe 2002 Alessandro Bianco entra in diffida per la gara contro la Fiorentina, la squadra proprietaria del suo cartellino.