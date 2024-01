Corriere dello Sport-Stadio: Ecco la mossa per Kean

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla partita di ieri: “Viola infinita”. E ancora: “Maxime porta la Fiorentina in semifinale: 5-4 ai rigori”. Sommario: “Il francese regala la festa dopo centoventi minuti ad alta tensione Fatale l’errore di Posch. Adesso Italiano aspetta Milan o Atalanta Mercato: piace Kean”.

Pagina 2

La cronaca della partita: “Posch flop, Viola avanti”. Sottotitolo: “Una partita infinita, tante occasioni, anche due pali e una traversa per i rossoblù. Ai rigori il sigillo di Maxime Lopez”. Di spalla il commento: “Ride Italiano ma Motta è da applausi”.

Pagina 4

Sul mercato: “Viola, la mossa per Kean aspettando Faraoni e Gil”. Sottotitolo: “Oggi nuovo contatto per l’attaccante juventino cercato anche dal Monza e da club di Premier”. In taglio basso infine: “Gonzalez prova il recupero lampo”.