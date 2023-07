La Juventus saluta definitivamente la Superlega e avvicina il patteggiamento con la UEFA. I tempi

Alla Juventus è bastato un comunicato di poche righe per abbandonare definitivamente la barca della Superlega, il progetto messo in piedi da diversi top club per provare a rivoluzionare il mondo del calcio. Un'idea in completa opposizione a quella di UEFA e FIFA.

Proprio dall'organo europeo, si legge Tuttosport, entro dieci giorni il club bianconero riceverà il patteggiamento con l'esclusione dalla prossima Conference League, ufficializzando il ritorno della Fiorentina nella competizione. Salva così la possibilità di qualificarsi all'Europa nella stagione 2024-25 per il club piemontese.