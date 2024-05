Il giornalista Benedetto Ferrara ha scritto la sua opinione sulla gara sulle colonne de La Nazione - Firenze. Questo il suo pensiero dopo Cagliari-Fiorentina: "Lasciamo perdere questa partita. Roba da fine stagione che però vale tre punti per una Conference che, in questo momento, nessuno vorrebbe rifare. Non perché l’Europa non ci faccia gola. Anzi. Il problema è che una terza volta significherebbe che ad Atene non ci sarebbe niente da festeggiare. Ma è l’Europa League il vero obiettivo.

Con un trofeo in bacheca e un passo avanti deciso in Europa. Questa vittoria consegna comunque un premio a favore di una squadra che, tra cessioni milionarie e acquisti discutibili, in classifica si tiene sempre lì, nell’Europa low cost che però sempre Europa è. Non nascondiamocelo, la testa di tutti era già volata in Grecia. E non è certo Cagliari che ci fa capire le condizioni mentali della squadra di Italiano. Contro una squadra già salva capisci molto poco, se non che certe distrazioni difensive sarebbe bene evitarle. Ma questa è una vecchia storia. Ad Atene sarà una battaglia vera. Lo sanno i tifosi, lo sa chi andrà in campo".