Fa tutto Franco: tripletta show a Venezia! E per fortuna che ha scelto il calcio rispetto al tennis...

Abbiamo rischiato di non poter ammirare il talento di Franco Mastantuono, scrive la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, se il giovane argentino avesse scelto di continuare a dedicarsi al tennis invece di passare al calcio.

Vittoria all'esordio per Vanoli

Solo così abbiamo potuto rifarci gli occhi con un giocatore simile, capace di trascinare la Fiorentina alla prima vittoria in campionato con una tripletta. La vittoria è arrivata al debutto di Paolo Vanoli sulla panchina viola per la seconda volta. Per la Fiorentina si tratta di un nuovo inizio, considerando anche che l'ultima vittoria al Penzo in Serie A risaliva all'ottobre 1966.

Tanto da fare, ma…

Alcune cose ancora da migliorare, come la tenuta difensiva e qualche imbucata di troppo presa dalle fasce, ma la sensazione è che ci si stia finalmente muovendo nella giusta direzione.