Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato dopo la partita pareggiata contro il Napoli: “Nel primo tempo meglio loro, ma nella ripresa siamo stati grandiosi. Ci prendiamo questo punto e aggiungiamo continuità. Secondo tempo strepitoso. Continuiamo su questa striscia positiva”.

"Dobbiamo avere questo atteggiamento in queste ultime gare di campionato (alla penultima ci sarà proprio la Fiorentina, ndr). Giochiamo contro le migliori ma questa reazione allo svantaggio contro il Napoli ci lascia ben sperare. Sono contento di tutti e dobbiamo stare tutti uniti, ci giochiamo tanto. Abbiamo tanto di straordinario da raggiungere. Il nostro slogan deve essere: uno per tutti tutti per uno".

"C'è un clima straordinario qua e i ragazzi sentono questo incitamento. Giusto ringraziare con queste prestazioni. Dobbiamo far vedere che sudiamo la maglia. Loro sono sempre al nostro fianco".